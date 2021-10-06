ПСЖ начал переговоры о переходе Холанда

ПСЖ начал работу над переходом форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, спортивный директор парижан Леонардо начал активные переговоры с агентом норвежца Мино Райолой.
Стороны хотят осуществить трансфер норвежца летом 2022 года, когда сумма отступных Холанда будет составлять 75 млн евро.
Напомним, что Холанд является главным кандидатом на замену Килиану Мбаппе, который хочет покинуть ПСЖ.
Ранее сообщалось, что «Реал» предложил Мбаппе контракт на 6 лет с огромной зарплатой.
Источник — твиттер Николо Скиры
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