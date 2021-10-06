Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «В Десне получил, что хотел»

Лидер «Десны» Андрей Тотовицкий рассказал о ситуации со своим контрактом с «Десной», а также поделился планами на будущее.

«Контракт с «Десной»? Два месяца осталось. Я в «Десне» получил, что хотел. Все время играю. Мне этого не хватало в карьере, когда был в «Шахтере», мало играл. Но сейчас играю.

Главная задача – найти хорошую команду, которая будет с амбициями. Чтобы попытаться не то что реабилитироваться или воскресить карьеру, но попытаться попасть на топ-уровень или вернуться.

У меня был в Турции вариант. Считаю, там чемпионат лучше, чем в Украине. Там и в финансовом плане намного лучше. Были разные варианты, но у меня был разговор с президентом «Десны». Он меня заверил, что ему деньги не важны, чтобы я побыл еще», – сказал Тотовицкий.

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