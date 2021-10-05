Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Не мечтал я в 28 лет играть в УПЛ. Не реализовал себя»

Один из лидеров «Десны» Андрей Тотовицкий рассказал о том, что его карьера сложилась не так, как он хотел. Полузащитник считает, что не реализовал свой потенциал.

«Попал в такую ситуацию с «Шахтером». На меня постоянно рассчитывали, но я не играл за первую команду. Хотя Луческу ко мне хорошо относился, но я сам в себя не верил. Такая конкуренция была - Виллиан, Дуглас Коста, Мхитарян. Я просто не верил, что могу быть сильнее. Когда Руслан Малиновский уходил в «Севастополь», то меня тоже звали. Я согласился, но в «Шахтере» сказали, что на меня рассчитывают. Были аренды, были варианты, но «Шахтер»...».

«Я считаю, что даже на 50% не реализовал себя. Не мечтал я в 28 лет играть в чемпионате Украины. Еще был вариант с «Ференцварошем», мне лично Ребров звонил. Это тогда, когда Зубкова взяли. А Фонсека сказал, что не отпустит, а потом травма серьезная».

«В «Мариуполь» я принципиально отказался идти и перешел в «Десну». Когда-то был вариант со «Страсбургом» французским, и они в тот сезон Кубок взяли. Это судьба такая», - сказал Тотовицкий.