Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Не мечтал я в 28 лет играть в УПЛ. Не реализовал себя»

Игрок мечтал о другой карьере

  • 05.10.2021 19:10
  • 1403 просмотра
  • 1 комментарий
Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Не мечтал я в 28 лет играть в УПЛ. Не реализовал себя»
© desna.football

Один из лидеров «Десны» Андрей Тотовицкий рассказал о том, что его карьера сложилась не так, как он хотел. Полузащитник считает, что не реализовал свой потенциал.

«Попал в такую ситуацию с «Шахтером». На меня постоянно рассчитывали, но я не играл за первую команду. Хотя Луческу ко мне хорошо относился, но я сам в себя не верил. Такая конкуренция была - Виллиан, Дуглас Коста, Мхитарян. Я просто не верил, что могу быть сильнее. Когда Руслан Малиновский уходил в «Севастополь», то меня тоже звали. Я согласился, но в «Шахтере» сказали, что на меня рассчитывают. Были аренды, были варианты, но «Шахтер»...».

«Я считаю, что даже на 50% не реализовал себя. Не мечтал я в 28 лет играть в чемпионате Украины. Еще был вариант с «Ференцварошем», мне лично Ребров звонил. Это тогда, когда Зубкова взяли. А Фонсека сказал, что не отпустит, а потом травма серьезная».

«В «Мариуполь» я принципиально отказался идти и перешел в «Десну». Когда-то был вариант со «Страсбургом» французским, и они в тот сезон Кубок взяли. Это судьба такая», - сказал Тотовицкий.

Источник — Трендец

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 05.10.2021 19:42
    0
    Руслан Малиновский своим примером щелкает переключатели в головах наших футболистов
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