Вторая лига. Матчи 12-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 октября проходят поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 12-й тур
6 октября
- 14:00. Любомир Ставище – Диназ Вышгород
- 14:00. МФА Мукачево – Днепр Черкасcы
- 14:00. Нива Винница – Буковина Черновцы
- 15:00. Кристалл Херсон – Балканы Заря
- 15:00. Перемога Днепр – Реал Фарма Одесса
- 15:00. Полтава – Тростянец
- 15:00. Скорук Томаковка – Виктория Николаевка
- 15:00. Чайка Петропавловская Борщаговка – АФСК Киев
- 15:00. Энергия Новая Каховка – Никополь
- 15:00. Эпицентр Дунаевцы – Карпаты Львов
- 15:30. Яруд Мариуполь – Металлург Запорожье
- 16:00. Левый берег Киев – Чернигов
- 16:00. ЛНЗ Черкасcы – Карпаты Галич
- 16:00. Николаев – Волчанск
- 17:00. Сумы – Таврия Симферополь
Видеотрансляция матчей
Плейеры будут добавлены перед началом матчей.
Источник — Sport.ua
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