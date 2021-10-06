Бразильский полузащитник Дуглас Коста забил гол-шедевр за «Гремио». Бывший игрок «Шахтера» показал свое мастерство в очередной раз.

В матче 23-го тура чемпионата Бразилии «Гремио» проиграл «Спорт Ресифи» (1:2). За хозяев поля отличился Дуглас Коста. Сместившись в центр с правого фланга атаки, он пробил с 25 метров в дальнюю девятку.

ВИДЕО. Издалека в девятку. Дуглас Коста забил гол-шедевр в Бразилии