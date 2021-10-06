23-й тур
Гремио
1 : 2
Спорт Ресифи
04.10.2021, FT

ВИДЕО. Издалека в девятку. Дуглас Коста забил гол-шедевр в Бразилии

Бывший игрок «Шахтера» продемонстрировал свое мастерство в очередной раз

  • 06.10.2021 00:35
  • 631 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Издалека в девятку. Дуглас Коста забил гол-шедевр в Бразилии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Бразильский полузащитник Дуглас Коста забил гол-шедевр за «Гремио». Бывший игрок «Шахтера» показал свое мастерство в очередной раз.

В матче 23-го тура чемпионата Бразилии «Гремио» проиграл «Спорт Ресифи» (1:2). За хозяев поля отличился Дуглас Коста. Сместившись в центр с правого фланга атаки, он пробил с 25 метров в дальнюю девятку. 

ВИДЕО. Издалека в девятку. Дуглас Коста забил гол-шедевр в Бразилии

 

 

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Коста (Гремио).
70' ГОЛ ! Мяч забил Mikael (Спорт Ресифи).
53' ГОЛ ! Мяч забил Salgeiro De Almeida Gustavo (Спорт Ресифи).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sunrise
    online
    Sunrise, 06.10.2021 01:10
    +1
    Гол - супер! Тут нечего добавить
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 06.10.2021 00:54
    0
    Захисник навіть не бажає наблизитись. Три секунди готувався Коста, а захисник чесно тримав небезбечну дистанцію.
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