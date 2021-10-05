Антонио РЮДИГЕР: «Интерес Баварии – честь для меня»

Защитник «Челси» - о своем будущем

  • 05.10.2021 23:55
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Антонио РЮДИГЕР: «Интерес Баварии – честь для меня»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал интерес к себе со стороны «Баварии»:

«Мое будущее? Я чувствую себя хорошо в «Челси», где я нахожусь сейчас, так что это меня устраивает. Интерес «Баварии» – честь для меня, потому что это показывает, что в последнее время я делал что-то правильно».

Контракт Рюдигера с «Челси» истекает летом 2022 года. Уже зимой он сможет вести переговоры по поводу перехода в другой клуб на правах свободного агента.

Источник — Sky Sports

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