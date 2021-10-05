Антонио РЮДИГЕР: «Интерес Баварии – честь для меня»

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал интерес к себе со стороны «Баварии»:

«Мое будущее? Я чувствую себя хорошо в «Челси», где я нахожусь сейчас, так что это меня устраивает. Интерес «Баварии» – честь для меня, потому что это показывает, что в последнее время я делал что-то правильно».

Контракт Рюдигера с «Челси» истекает летом 2022 года. Уже зимой он сможет вести переговоры по поводу перехода в другой клуб на правах свободного агента.