Бавария нацелилась на защитника Челси

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании контракта с 28-летним немецким защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает Bild.

«Бавария» уже связалась с Саром Сенези, братом и агентом Рюдигера, относительно возможного трансфера. Но сам Рюдигер пока что настроен продлить контракт с «Челси».

Рюдигер перешел в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы» за €35 миллионов. Ориентировочная стоимость игрока составляет €28 миллионов.

В текущем сезоне Рюдигер провел за «Челси» семь матчей во всех турнирах, где забил один гол.