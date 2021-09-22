Бавария нацелилась на защитника Челси

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании контракта с 28-летним немецким защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает Bild.
«Бавария» уже связалась с Саром Сенези, братом и агентом Рюдигера, относительно возможного трансфера. Но сам Рюдигер пока что настроен продлить контракт с «Челси».
Рюдигер перешел в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы» за €35 миллионов. Ориентировочная стоимость игрока составляет €28 миллионов.
В текущем сезоне Рюдигер провел за «Челси» семь матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Источник — Bild
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