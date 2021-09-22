Бавария нацелилась на защитника Челси

Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в немецком клубе

  • 22.09.2021 14:47
  • 865 просмотров
  • 0 комментариев
Бавария нацелилась на защитника Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании контракта с 28-летним немецким защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает Bild.

«Бавария» уже связалась с Саром Сенези, братом и агентом Рюдигера, относительно возможного трансфера. Но сам Рюдигер пока что настроен продлить контракт с «Челси».

Рюдигер перешел в «Челси» летом 2017 года из римской «Ромы» за €35 миллионов. Ориентировочная стоимость игрока составляет €28 миллионов.

В текущем сезоне Рюдигер провел за «Челси» семь матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Источник — Bild

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности