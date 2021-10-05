Александр БАБИЧ: «Первое впечатление от Кривбасса положительное»

Новый тренер «Кривбасса» готовится к дебюту

  • 05.10.2021 23:45
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Александр БАБИЧ: «Первое впечатление от Кривбасса положительное»
© ФК Львов. Александр Бабич

Александр Бабич, который 2 октября был назначен на пост главного тренера «Кривбасса», поделился впечатлениями от первых дней работы с командой и ожиданиями от дебютного для себя матча против «Волыни» (6 октября):

«Новая команда, новые эмоции, много каких-то отработок. Наверное, не хватает времени, потому что нет паузы, как в УПЛ, чтобы досконально объяснить свое виденье, доработать, провести контрольные матчи, насколько воспринимают информацию футболисты.

Могу сказать, что первое впечатление положительное. Самое главное, что в тренировочном процессе многое получается, что мы хотим. 

Смотрели не одну игру «Волыни». Команда всегда славилась своим характером. Возможно, сейчас не показывает тот футбол, что был в УПЛ – в свое время команда славилась силовым футболом. На первое место выйдет характер, неуступчивость».

Источник — ТК Футбол

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