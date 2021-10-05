Александр БАБИЧ: «Первое впечатление от Кривбасса положительное»

Александр Бабич, который 2 октября был назначен на пост главного тренера «Кривбасса», поделился впечатлениями от первых дней работы с командой и ожиданиями от дебютного для себя матча против «Волыни» (6 октября):

«Новая команда, новые эмоции, много каких-то отработок. Наверное, не хватает времени, потому что нет паузы, как в УПЛ, чтобы досконально объяснить свое виденье, доработать, провести контрольные матчи, насколько воспринимают информацию футболисты.

Могу сказать, что первое впечатление положительное. Самое главное, что в тренировочном процессе многое получается, что мы хотим.

Смотрели не одну игру «Волыни». Команда всегда славилась своим характером. Возможно, сейчас не показывает тот футбол, что был в УПЛ – в свое время команда славилась силовым футболом. На первое место выйдет характер, неуступчивость».