Олимпик – Краматорск – 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче 12-го тура Первой лиги 2021/22 донецкий «Олимпик» в Чернигове победил «Краматорск» (3:1).
Хозяева поля выиграли третий матч подряд и вышли на пятое место в турнирной таблице.
Голы: Яловенко, 50, 84, Ходаковский, 90+3 ‒ Витенчук, 57 (пен).
Олимпик Донецк – Краматорск – 3:1. Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)
Источник — Sport.ua
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