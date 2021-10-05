12-й тур
Олимпик Д
3 : 1
Краматорск
05.10.2021, FT

Олимпик – Краматорск – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины

  • 05.10.2021 23:31
  • 70 просмотров
  • 1 комментарий
Олимпик – Краматорск – 3:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Олимпик Донецк

В матче 12-го тура Первой лиги 2021/22 донецкий «Олимпик» в Чернигове победил «Краматорск» (3:1). 

Хозяева поля выиграли третий матч подряд и вышли на пятое место в турнирной таблице.

Голы: Яловенко, 50, 84, Ходаковский, 90+3 ‒ Витенчук, 57 (пен).

Олимпик Донецк – Краматорск – 3:1. Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 05.10.2021 23:41
    0
    не могу понять если по итогу олимпийцы выйдут в УПЛ-они откажутся?
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