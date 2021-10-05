Чигринский пропустит месяц из-за травмы

Защитник «Ионикоса» Дмитрий Чигринский получил повреждение в матче пятого тура чемпионата Греции против «Ламии» (поражение 1:2).
У 34-летнего украинца обнаружен разрыв приводящей мышцы бедра. Чигринский выбыл из игры примерно на месяц.
Чигринский перешел в «Ионикос» в сентябре на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 5 матчей в чемпионате Греции.
Источник — SDNA
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