Чигринский пропустит месяц из-за травмы

Защитник «Ионикоса» Дмитрий Чигринский получил повреждение в матче пятого тура чемпионата Греции против «Ламии» (поражение 1:2).

У 34-летнего украинца обнаружен разрыв приводящей мышцы бедра. Чигринский выбыл из игры примерно на месяц.

Чигринский перешел в «Ионикос» в сентябре на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 5 матчей в чемпионате Греции.