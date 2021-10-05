Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Могу думать о выигрыше Золотого мяча»

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признался, что рассчитывает на завоевание Золотого мяча в 2021 году:
«Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб укрепляет мои позиции в этом голосовании. Я выиграл много наград за два последних сезона. Поэтому считаю, я показал, что могу думать о выигрыше Золотого мяча.
Безусловно, это станет огромной честью. Я горжусь тем, что буду среди претендентов. Надеюсь, политика не вмешается и в основе голосования будет выступление игроков на поле».
Ранее сообщалось о том, что Левандовски готов продлить контракт с «Баварией».
Источник — Bayern & Germany
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