Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Могу думать о выигрыше Золотого мяча»

Форвард «Баварии» рассчитывает на награду

  • 05.10.2021 21:02
  • 833 просмотра
  • 3 комментария
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Могу думать о выигрыше Золотого мяча»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признался, что рассчитывает на завоевание Золотого мяча в 2021 году:

«Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб укрепляет мои позиции в этом голосовании. Я выиграл много наград за два последних сезона. Поэтому считаю, я показал, что могу думать о выигрыше Золотого мяча.

Безусловно, это станет огромной честью. Я горжусь тем, что буду среди претендентов.  Надеюсь, политика не вмешается и в основе голосования будет выступление игроков на поле».

Ранее сообщалось о том, что Левандовски готов продлить контракт с «Баварией».

Источник — Bayern & Germany

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 05.10.2021 22:10
    0
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    cooperchack
    online
    cooperchack, 05.10.2021 21:40
    +3
    В прошлом году мяч был его, если бы не всякие .
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    hanter83
    hanter83, 05.10.2021 21:13
    0
    А почему бы и нет????
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