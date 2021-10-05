Клуб Вернидуба не отпустил хавбека в сборную Ганы. Он мог дебютировать

Сенсационный дебютант Лиги чемпионов показывает, что с ним нужно считаться

  • 05.10.2021 20:17
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Клуб Вернидуба не отпустил хавбека в сборную Ганы. Он мог дебютировать
© Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион Молдовы и главное открытие нынешнего розыгрыша групповой стадии Лиги чемпионов «Шериф» из Тирасполя не сошелся взглядами с руководством Футбольной ассоциацией Ганы.

28 сентября в адрес «Шерифа» пришел факс с вызовом в национальную сборную Ганы 21-летнего опорного хавбека Эдмунда Аддо, который должен был заменить в команде травмированного полузащитника «Фиорентины» Альфреда Дункана.

Однако боссы «Шерифа» посчитали приглашение слишком поздним, поскольку оно не соответствовало требуемому минимуму в 10 дней, предписанному ФИФА. По этой причине вызов Аддо был отклонен, так как состоялся за 8 дней до поединка отбора на ЧМ-2022 между сборными Ганы и Зимбабве.

Эдмунд Аддо перешел в «Шериф» летом нынешнего года из словацкой «Сеницы». Он мог бы дебютировать в сборной Ганы, если бы молдавский клуб отпустил его, и хавбек появился бы на поле против Зимбабве.

В текущем сезоне на счету Аддо 15 матчей во всех турнирах за тираспольцев, в которых он отличился 1 ассистом.

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