Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер еще до Траоре думал по поводу Довбика»

Журналист Игорь Цыганык не исключает, что зимой «Шахтер» может вернуться к подписанию форварда «Днепра-1» Артема Довбика, так как основной нападающий Лассина Траоре рискует пропустить весь сезон.
«Шахтер» еще до Траоре думал по поводу Довбика. Насколько я знаю, Дарио Срна и Игор Йовичевич общались на эту тему. «Шахтеру» после травмы Траоре нужен форвард и нужен украинский игрок».
«Смысла в форварде-легионере нет», - сказал Цыганык.
Ранее была информацию об интересе к Довбику со стороны зарубежных клубов.
Источник — Циганик LIVE
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