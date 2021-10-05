Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер еще до Траоре думал по поводу Довбика»

Журналист Игорь Цыганык не исключает, что зимой «Шахтер» может вернуться к подписанию форварда «Днепра-1» Артема Довбика, так как основной нападающий Лассина Траоре рискует пропустить весь сезон.

«Шахтер» еще до Траоре думал по поводу Довбика. Насколько я знаю, Дарио Срна и Игор Йовичевич общались на эту тему. «Шахтеру» после травмы Траоре нужен форвард и нужен украинский игрок».

«Смысла в форварде-легионере нет», - сказал Цыганык.

Ранее была информацию об интересе к Довбику со стороны зарубежных клубов.