Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер еще до Траоре думал по поводу Довбика»

Может ли клуб приобрести форварда зимой?

  • 05.10.2021 18:55
  • 1783 просмотра
  • 2 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер еще до Траоре думал по поводу Довбика»
© scdnipro1.com.ua

Журналист Игорь Цыганык не исключает, что зимой «Шахтер» может вернуться к подписанию форварда «Днепра-1» Артема Довбика, так как основной нападающий Лассина Траоре рискует пропустить весь сезон.

«Шахтер» еще до Траоре думал по поводу Довбика. Насколько я знаю, Дарио Срна и Игор Йовичевич общались на эту тему. «Шахтеру» после травмы Траоре нужен форвард и нужен украинский игрок».

«Смысла в форварде-легионере нет», - сказал Цыганык.

Ранее была информацию об интересе к Довбику со стороны зарубежных клубов.

Источник — Циганик LIVE

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    JohnDoe
    JohnDoe, 05.10.2021 19:15
    +2
    Селю пусть берут,рекорды бить
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    Александр Жаирс
    online
    Александр Жаирс, 05.10.2021 19:07
    +3
    Может кого-то удивлю,но Днепру-1 Довбик тоже нужен.Не Йовичевичу решать его трансфер, пусть не отвлекается и занимается своим делом,а административные вопросы и без него есть кому решать.
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