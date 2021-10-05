Можно уделить время болельщикам. Селезнев получил микротравму

Нападающий «Минай» может не сыграть в ближайшем контрольном матче закарпатского клуба

  • 05.10.2021 18:55
  • 277 просмотров
  • 1 комментарий
Можно уделить время болельщикам. Селезнев получил микротравму
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Шестого октября «Минай» возобновит подготовку к поединку 11-го тура чемпионата УПЛ с «Десной», который состоится 17 октября.
 
Восьмого октября закарпатцы проведут в гостях спарринг с «Кишвардой», занимающей второе место в чемпионате Венгрии.
 
Под вопросом участие в этом контрольном матче Евгения Селезнева, который из-за микротравмы был заменен в поединке 10 тура с «Металлистом 1925», а также не выезжавших из-за простуды в Харьков игрока молодежной сборной Украины Олега Горина и Дмитрия Билонога.
 
Напомним, что «Минай» занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав шесть очков и имея одну игру в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Романчиков
    online
    Сергей Романчиков, 05.10.2021 19:36
    0
    Автор статьи типо подье...Селезня...Готовимся,что Селя вызовет автора выйти с ним один на один
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