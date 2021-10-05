Динамо планирует продлить контракт перспективного хавбека

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что в «Динамо» довольны прогрессом молодого атакующего хавбека Самба Диалло, который выступает за команду U-19.

«Диалло очень хорошо выглядит. Интересный игрок, техничный и быстрый. Кажется, бывший генеральный директор «Монако» Васильев, у которого свое агентство, предложил «Динамо» этого игрока».

«Контракт на год, но у клуба есть право продлить контракт. Последнее слово за «Динамо», и если все так будет продолжаться, то клуб продлит контракт. Об этом сказал Игорь Суркис», - рассказал Цыганык.

Диалло, забив два гола в ворота «Баварии», стал игроком недели в Юношеской Лиге УЕФА.