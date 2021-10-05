Динамо планирует продлить контракт перспективного хавбека

Самба Диалло не покинет Киев

  • 05.10.2021 18:11
  • 3424 просмотра
  • 4 комментария
Динамо планирует продлить контракт перспективного хавбека
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что в «Динамо» довольны прогрессом молодого атакующего хавбека Самба Диалло, который выступает за команду U-19.

«Диалло очень хорошо выглядит. Интересный игрок, техничный и быстрый. Кажется, бывший генеральный директор «Монако» Васильев, у которого свое агентство, предложил «Динамо» этого игрока».

«Контракт на год, но у клуба есть право продлить контракт. Последнее слово за «Динамо», и если все так будет продолжаться, то клуб продлит контракт. Об этом сказал Игорь Суркис», - рассказал Цыганык.

Диалло, забив два гола в ворота «Баварии», стал игроком недели в Юношеской Лиге УЕФА.

Источник — Циганик LIVE

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 05.10.2021 19:38
    -1
    BestOf, 05.10.2021 19:27
    Жаль что Траоре сейчас тяжело из рыжего плена убежать
    У вас легів такого класу не буде НІКОЛИ. Забудь і навіть не мрій.
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 05.10.2021 19:27
    0
    Face Control, 05.10.2021 18:29
    Чувак, беги от развпятьлетних автобусников, беги.
    Жаль что Траоре сейчас тяжело из рыжего плена убежать
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 05.10.2021 18:29
    -6
    Чувак, беги от развпятьлетних автобусников, беги.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 05.10.2021 18:12
    +7
    Это правильно, на уровне юношей очень классно выглядит
    Есть куда расти
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