Полузащитник Динамо U-19 назван лучшим игроком недели Юношеской лиги УЕФА

Полузащитник «Динамо» U-19 Самба Диалло назван лучшим футболистом недели в рамках группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Отметим, что 18-летний футболист из Сенегала оформил дубль в ворота «Баварии» U-19 (4:0).
По Пути чемпионов лучшим назван Росс Маккосленд из «Рейнджерс» U-19.
Источник — Instagram
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