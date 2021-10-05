Снигур стартовала с победы на 25-тысячнике ITF во Франции

Дарья выиграла матч первого круга

  • 05.10.2021 17:54
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  • 1 комментарий
Снигур стартовала с победы на 25-тысячнике ITF во Франции
© ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№192 WTA) стартовала с победы на 25-тысячнике ITF во Франции.
 
В матче первого круга украинка, посеянная под четвертым номером, одолела Камилла Бартоне из Латвии (№395 WTA).
 
Шербур-ан-Котантен. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Камилла Бартоне (Латвия) – 6:3, 6:1
 
Отметим, что что на этой неделе Снигур обновила личный рекорд в мировом рейтинге.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Ванчак
    online
    Андрій Ванчак, 05.10.2021 18:03
    0
    Чому Дар'я? Укранською правильно буде Дарина, словоблуди “вєлікаваімагучєва”бля
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