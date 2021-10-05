Снигур стартовала с победы на 25-тысячнике ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№192 WTA) стартовала с победы на 25-тысячнике ITF во Франции.



В матче первого круга украинка, посеянная под четвертым номером, одолела Камилла Бартоне из Латвии (№395 WTA).



Шербур-ан-Котантен. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Камилла Бартоне (Латвия) – 6:3, 6:1



Отметим, что что на этой неделе Снигур обновила личный рекорд в мировом рейтинге.