Снигур стартовала с победы на 25-тысячнике ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№192 WTA) стартовала с победы на 25-тысячнике ITF во Франции.
В матче первого круга украинка, посеянная под четвертым номером, одолела Камилла Бартоне из Латвии (№395 WTA).
Шербур-ан-Котантен. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Камилла Бартоне (Латвия) – 6:3, 6:1
Отметим, что что на этой неделе Снигур обновила личный рекорд в мировом рейтинге.
Источник — Sport.ua
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