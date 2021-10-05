Десна потеряла полузащитника молодежной сборной Украины

Викентий Волошин до конца месяца не сыграет

  • 05.10.2021 17:10
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Десна потеряла полузащитника молодежной сборной Украины
© Денис Руденко. Викентий Волошин

17 октября «Десна» проведет поединок 11-го тура УПЛ с «Минаем».
 
По информации источника, игрок молодежной сборной Украины Викентий Волошин из-за травмы не поможет команде до конца месяца. Он уже пропустил поединок 10 тура УПЛ с «Зарей».
 
С луганчанами также не играли из-за повреждений Евгений Цымбалюк, Андрей Тотовицкий, однако медицинский персонал черниговского ФК предпринимает усилия, чтобы к матчу с «Минаем» они вернулись в строй.
 
«Десна» занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 16 очков.

Источник — Sport.ua

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