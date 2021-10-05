Мирча ЛУЧЕСКУ: «В матче с Шахтером нам было важно не проиграть»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничейный результат в матче 10-го тура чемпионата Украины против «Шахтера» (0:0).



«Помимо того, что это было дерби, у нас были еще и свои амбиции. Игра была равной. Мы лучше играли в первом тайме, у нас была сбалансированность, а горняки хорошо провели финиш поединка.



Нам было важно не проиграть, ведь прошел уже год с тех пор, как команда в последний раз уступила в чемпионате. Но сейчас чемпионат продолжается, он длинный и борьба будет длиться до самого конца.



У нас очень хорошая команда, молодые и талантливые игроки. Еще впервые в основе вышел бразилец (Витиньо - ред), который сыграл очень хорошо. Я надеюсь, что восстановятся некоторые мои травмированные игроки, те, кто не смог принять участие в матче с «Шахтером», – сказал Луческу.