Мирча ЛУЧЕСКУ: «В матче с Шахтером нам было важно не проиграть»

Главный тренер «Динамо» – о центральной встрече первого круга

  • 05.10.2021 16:40
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «В матче с Шахтером нам было важно не проиграть»
© ФК Шахтер Донецк. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничейный результат в матче 10-го тура чемпионата Украины против «Шахтера» (0:0).
 
«Помимо того, что это было дерби, у нас были еще и свои амбиции. Игра была равной. Мы лучше играли в первом тайме, у нас была сбалансированность, а горняки хорошо провели финиш поединка.
 
Нам было важно не проиграть, ведь прошел уже год с тех пор, как команда в последний раз уступила в чемпионате. Но сейчас чемпионат продолжается, он длинный и борьба будет длиться до самого конца.
 
У нас очень хорошая команда, молодые и талантливые игроки. Еще впервые в основе вышел бразилец (Витиньо - ред), который сыграл очень хорошо. Я надеюсь, что восстановятся некоторые мои травмированные игроки, те, кто не смог принять участие в матче с «Шахтером», – сказал Луческу.

Источник — Telekomsport.ro

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