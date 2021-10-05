Ворскла из-за травмы потеряла ганского легионера

Наджиб Якубу уже пропустил матч против «Ингульца» из-за болей в спине

  • 05.10.2021 16:06
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Ворскла из-за травмы потеряла ганского легионера
© ФК Ворскла. Наджиб Якубу

8 октября полтавские футболисты возобновят подготовку к поединку 11 тура чемпионата УПЛ с «Александрией».
 
По информации источника, во время октябрьской паузы «Ворскла» не запланировала контрольный матч, однако не исключено, что 10 октября подопечные Юрия Максимова таки проведут двухсторонку.
 
Юрий Максимов пока не может рассчитывать только на ганского универсала Наджиба Якубу, который из-за болей в спине вынужден был пропустить поединок 10 тура с «Ингульцом».
 
В конце этой недели станет известно, сможет ли легионер помочь «Ворскле» в поединке с «Александрией».

ВИДЕО. На матче Ворскла – Ингулец состоялась драка болельщиков

Источник — Meta-ratings.com.ua

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