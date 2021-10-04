ВИДЕО. На матче Ворскла – Ингулец состоялась драка болельщиков

Второго октября в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором «Ворскла» победила «Ингулец» 3:0.
Сообщается, что на 74 минуте матча рядом с фанатским сектором стадиона произошла драка между фанатами.
По неподтвержденным данным, некоторые нетрезвые болельщики начали выкрикивали оскорбления в сторону фан-сектора. Представители полтавских ультрас не придумали ничего лучшего, как ответить на оскорбления кулаками.
Источник — Сайт Олега Дубины
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