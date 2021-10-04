ВИДЕО. На матче Ворскла – Ингулец состоялась драка болельщиков

Нетрезвые болельщики выкрикивали оскорбления в сторону фан-сектора, из-за чего все и началось

  • 04.10.2021 11:30
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  • 1 комментарий
ВИДЕО. На матче Ворскла – Ингулец состоялась драка болельщиков
© Олег Дубина

Второго октября в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором «Ворскла» победила «Ингулец» 3:0.
 
Сообщается, что на 74 минуте матча рядом с фанатским сектором стадиона произошла драка между фанатами.
 
По неподтвержденным данным, некоторые нетрезвые болельщики начали выкрикивали оскорбления в сторону фан-сектора. Представители полтавских ультрас не придумали ничего лучшего, как ответить на оскорбления кулаками.

Источник — Сайт Олега Дубины

(4 голоса)

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Комментарии
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    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 04.10.2021 11:37
    +1
    Нафіга лізти до фанатів? Хоч один вболівальник стільки витрачає на виїзда,баннера,підтримку-скандування цілу гру...? Може в махачах за клуб стояли? Ні!!! То нєфіг ПХАТИСЬ до фанів!!!!
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