ИБРАГИМОВИЧ: «Чемпионат Италии выиграет тот клуб, где играет Златан»

Ветеран «Милана» Златан Ибрагимович высказался о борьбе за титул чемпиона Италии. 40-летний форвард в свойственной манере заявил, что все зависит от него.
«Вопрос о том, кто выиграет чемпионат странный. В какой команде играет Златан? «Милан». Значит и чемпионат выиграет «Милан». В 40 лет я себя чувствую молодым. У меня есть небольшие проблемы, но они легко решаются», - сказал Ибрагимович.
Напомним, что «Милан» занимает второе место в Серии А.
Ранее клуб поздравил Ибрагимовича с 40-летием.
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.