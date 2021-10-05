ИБРАГИМОВИЧ: «Чемпионат Италии выиграет тот клуб, где играет Златан»

Ветеран «Милана» Златан Ибрагимович высказался о борьбе за титул чемпиона Италии. 40-летний форвард в свойственной манере заявил, что все зависит от него.

«Вопрос о том, кто выиграет чемпионат странный. В какой команде играет Златан? «Милан». Значит и чемпионат выиграет «Милан». В 40 лет я себя чувствую молодым. У меня есть небольшие проблемы, но они легко решаются», - сказал Ибрагимович.

Напомним, что «Милан» занимает второе место в Серии А.

Ранее клуб поздравил Ибрагимовича с 40-летием.