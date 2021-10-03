ФОТО. Ибрагимовичу 40. Милан подарил форварду большой торт

Сегодня, 3 октября, звездному игроку сборной Швеции и «Милана» Златану Ибрагимовичу исполнилось 40 лет. Своего главного форварда итальянский клуб поздравил огромным тортом, который презентовали на тренировке.
«Спасибо», - подписал групповое фото Ибрагимович.
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Источник — Sport.ua
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