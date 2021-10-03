ФОТО. Ибрагимовичу 40. Милан подарил форварду большой торт

Шведская звезда празднует юбилей

  • 03.10.2021 16:49
  • 968 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Ибрагимовичу 40. Милан подарил форварду большой торт
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 3 октября, звездному игроку сборной Швеции и «Милана» Златану Ибрагимовичу исполнилось 40 лет. Своего главного форварда итальянский клуб поздравил огромным тортом, который презентовали на тренировке.

«Спасибо», - подписал групповое фото Ибрагимович.

Читайте также: Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Думаю, я – лучший игрок в мире».

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
    umnuy2, 03.10.2021 16:56
    +1
    Крутий хлопак!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности