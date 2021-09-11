Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Думаю, я – лучший игрок в мире»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович признался, что считает себя лучшим игроком мира:

«Грущу ли я из-за того, что не выигрывал «Золотой мяч»? Это «Золотой мяч» должен грустить обо мне.

Считаю ли я себя от этого менее достойным, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду? Если вы имеете в виду внутренние качества, то я точно не хуже них. В глубине души я думаю, что я — лучший игрок в мире».