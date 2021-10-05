Хавбек Финляндии: «Мелочи решат исход матча против Украины»

Полузащитник сборной Финляндии Онни Валакари поделился мыслями о грядущем поединке против сборной Украины в рамках отбора на чемпионат мира.

«Украина – высококвалифицированная команда. С ними особенно тяжело на выезде, поэтому я считаю, что одно очко в первом матче – успех для нас. Кое-что у нас получалось, иногда приходилось потрудиться, но команда Украины была действительно хороша.

Думаю, на этот раз будет очень напряженная игра. Считаю, что мелочи решат исход встречи, и надеюсь, мы сможем быть в них лучше Украины», – сказал Валакари.

Напомним, матч Финляндия - Украина пройдет в Хельсинки 9 октября и начнется в 19:00.