ВИДЕО. Дневник сборной. Украина готовится к поединкам отбора на ЧМ-2022

«Сине-желтым» предстоят матчи с Финляндией и Боснией и Герцеговиной

  • 05.10.2021 09:40
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ВИДЕО. Дневник сборной. Украина готовится к поединкам отбора на ЧМ-2022
© УАФ

Футболисты сборной Украины собрались в Киеве и начали подготовку к поединкам отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября).

Первое занятие на сборе было восстановительным. За исключением пятерых игроков, остальные сборники провели вчера полноценные поединки за свои клубы. После того, как расположение «сине-желтых» покинули два Виталия, Буяльский и Миколенко (у обоих — повреждения приводящей мышцы), и выяснилось, что не сможет принять участие в сборе по семейным обстоятельствам Денис Бойко, в лагере осталось 24 исполнителя. 22 из них начали разминку, через 15 минут после начала которой к команде присоединился Андрей Ярмоленко. Он приехал на НТК им. В. Банникова прямо из аэропорта.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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