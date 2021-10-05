ЕЗЕРСКИЙ: «Сделаем все возможное, чтобы занять одно из двух первых мест»

Наставник сборной U-19 – о начале отбора Евро-2022

  • 05.10.2021 14:37
  • 304 просмотра
  • 0 комментариев
ЕЗЕРСКИЙ: «Сделаем все возможное, чтобы занять одно из двух первых мест»
© УАФ. Владимир Езерский

Шестого октября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2003 года рождения) матчем против команды Мальты стартует в квалификационном раунде Евро-2022 (U-19).
 
О том, с каким багажом сине-желтые подходят к этим соревнованиям, рассказал и. о. главного тренера юношеской сборной Украины (U-19) Владимир Езерский.
 
- Владимир Иванович, насколько сложно подготовить команду к официальным матчам за несколько дней?
- Прежде всего я хочу сказать слова благодарности руководству УАФ за то, что мне доверили исполнять обязанности наставника сборной U-19. А что касается вашего вопроса, то нам хотелось начать сбор 1 октября и для этого были возможности. Однако учитывая плотный график матчей юношеских команд (это касается «Динамо» и «Шахтера») в полном составе нам удалось собраться только утром 3-го числа. 4-го был непростой перелет, во вторник нас ждет предигровая тренировки и 6-го в обед - первая игра.
 
Жаль, что из-за дефицита времени полноценной подготовки у нас не получилось. Тем более что в таком составе мы собрались впервые. К тому же у некоторых ребят после клубных поединков является повреждение, и их нужно поставить на ноги.
 
- На этот сбор приехали все футболисты, которых вы хотели видеть?
- У меня пока идет знакомство с командой, поэтому в основном я ориентировался на тех ребят, которые и ранее выступали за эту сборную.
 
- Соперников в квалификации уже успели изучить?
- Меньше информации относительно нашего первого оппонента - сборной Мальты. Знаю, что там вертикаль сборных выстраивают итальянцы. В текущем году они дважды собирались на внутренние УТС. И, кстати, на Мальте был перенесен последний тур чемпионата, чтобы все сборные лучше подготовились к своим матчам.
 
Сборная Финляндии соберется в седьмой раз за последний год. Она уже успела провести два товарищеских поединка со шведами. Насколько мне известно, финны работают уже неделю, причем в последние дни - в Польше. В сборной Финляндии семь игроков выступают в местном высшем дивизионе, также есть представители чемпионатов Англии, Германии и Дании.
 
А что касается хозяев соревнований, то поляки в этом году уже провели несколько спаррингов. Они также уже около недели готовятся к предстоящему турниру.
 
Фаворитами квалификационного раунда я считаю сборные Финляндии и Польши. Однако Украина сделает все возможное, чтобы занять одно из двух первых мест, которые дают возможность пробиться в элит-раунд Евро. Я благодарен всем клубам, которые делегировали своих футболистов к этой сборной Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь главной цели.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности