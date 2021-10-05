Лучано Лучи выписался из больницы и проходит восстановление в Италии

Глава комитета УАФ Лучано Лучи уже почти восстановился после аварии и выполняет свои обязанности в удаленном режиме, находясь в Италии. Его приезд в Украину ожидается 19-20 октября.



По информации источника, все участники ДТП уже выписались из больницы. Кроме Лучи, вернулся к работе его помощник Роман Лишень. А вот водитель, в результате аварии переживший инфаркт, сейчас проходит восстановление в одном из санаториев.



Напомним, что авария произошла 23 августа в 15.45 в Дарницком районе Киева. Автомобиль Ford, в котором находились Луче, его помощник Роман Лишень и водитель, стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. В этот момент в него врезался другой автомобиль.



В результате ДТП 72-летний Лучи, его помощник и водитель получили травмы различной степени тяжести.