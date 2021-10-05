Барселона поборется с Реалом за форварда Манчестер Юнайтед

Каталонский клуб заинтересован в подписании Эдинсона Кавани

  • 05.10.2021 13:40
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Барселона поборется с Реалом за форварда Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» присоединилась к мадридскому «Реалу» в гонке за 34-летним уругвайским форвардом «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.

Футболист намерен покинуть английский клуб уже в январе. Для «Барселоны» и «Реала» это хорошая возможность усилить линию атаки.

Кавани защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с октября 2020 года, перейдя в английский клуб в качестве свободного агента. В текущем сезоне Эдинсон провел за «красных дьяволов» 4 матча во всех турнирах, сыграв всего 119 минут.

Контракт Кавани с «МанЮнайтед» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €6 миллионов.

Источник — El Nacional

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