Реал уже зимой намерен купить Кавани

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может перебраться в Испанию.

Как сообщает El Nacional, на 34-летнего уругвайца претендует «Реал», который может подписать игрока в январе.

В этом сезоне Кавани сыграл три матча за клуб. В прошлом году забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также хочет купить Кавани.