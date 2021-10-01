Реал уже зимой намерен купить Кавани

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может перебраться в Испанию.
Как сообщает El Nacional, на 34-летнего уругвайца претендует «Реал», который может подписать игрока в январе.
В этом сезоне Кавани сыграл три матча за клуб. В прошлом году забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Барселона» также хочет купить Кавани.
Источник — El Nacional
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