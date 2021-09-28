Барселона хочет купить Кавани в январе

Форвард «Ман Юнайтед» может перебраться в Ла Лигу

  • 28.09.2021 04:58
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Барселона хочет купить Кавани в январе
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» рассчитывает подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в январе, когда откроется трансферное окно.

Каталонский клуб пытался подписать уругвайского футболиста минувшим летом.

Ранее сообщалось, что Кавани сам хочет покинуть «Ман Юнайтед». Такое решение связано с приходом форварда Криштиану Роналду.

В этом сезоне Кавани провел всего два матча за МЮ, голов не забивал.

Источник — El Mundo Deportivo

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