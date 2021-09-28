Барселона хочет купить Кавани в январе

«Барселона» рассчитывает подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в январе, когда откроется трансферное окно.

Каталонский клуб пытался подписать уругвайского футболиста минувшим летом.

Ранее сообщалось, что Кавани сам хочет покинуть «Ман Юнайтед». Такое решение связано с приходом форварда Криштиану Роналду.

В этом сезоне Кавани провел всего два матча за МЮ, голов не забивал.