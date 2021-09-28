Барселона хочет купить Кавани в январе

«Барселона» рассчитывает подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в январе, когда откроется трансферное окно.
Каталонский клуб пытался подписать уругвайского футболиста минувшим летом.
Ранее сообщалось, что Кавани сам хочет покинуть «Ман Юнайтед». Такое решение связано с приходом форварда Криштиану Роналду.
В этом сезоне Кавани провел всего два матча за МЮ, голов не забивал.
Источник — El Mundo Deportivo
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