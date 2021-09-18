Боится конкуренции. Кавани зимой хочет покинуть Манчестер Юнайтед

Ранее уругвайский форвард отдал свой номер Криштиану Роналду

  • 18.09.2021 08:45
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Боится конкуренции. Кавани зимой хочет покинуть Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани вскоре хочет уйти из клуба.

Как отмечают источники, 34-летний уругваец намерен покинуть МЮ в зимнее трансферное окно. Кавани не уверен в том, что будет получать достаточно игрового времени с учетом подписания игроков в линию нападения «Юнайтед».

Одним из вариантов продолжения карьеры считается аргентинская «Бока Хуниорс», но Кавани для начала хотел бы рассмотреть предложения из Европы.

Напомним, что Кавани отдал свой 7-й номер Криштиану Роналду.

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Источник — Todofichajes.com

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