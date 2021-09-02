ОФИЦИАЛЬНО. Назван игровой номер, под которым будет играть Роналду в МЮ

Ранее под «семеркой» играл форвард Эдинсон Кавани, но уступил партнеру

  • 02.09.2021 23:00
  • 1842 просмотра
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Назван игровой номер, под которым будет играть Роналду в МЮ
© ФК Манчестер Юнайтед. Криштиану Роналду

Клуб «Манчестер Юнайтед» официально сообщил, что португальский нападающий Криштиану Роналду будет выступать в английской команде под игровым номером 7.

Ранее под «семеркой» играл уругвайский форвард Эдинсон Кавани, но уступил звездному партнеру и вместо 7-го взял себе игровой номер 21, под которым играет в сборной Уругвая.

Роналду играл под 7-м номером за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы. После перехода в «Реал» Криштиану сначала играл под 9-м номером, но спустя сезон вернул себе 7-ку. В сборной Португалии Роналду выступал под номерами 7, 10, 17.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    grifon.
    grifon., 02.09.2021 23:38
    0
    да Кавані Рон гроші заплатив за номер
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    Сергей Шец
    Сергей Шец, 02.09.2021 23:35
    0
    maxno, 02.09.2021 23:08
    наглый уже рональдо пенсионер .
    У Кавани и Роналду хорошие отношения в жизни! Давно об этом говорилось! Роналду не просил 7-ку, Кавани в знак уважения к другу и ЛЕГЕНДЕ футбола, уступил носить право ЛЕГЕНДАРНОЙ 7-ке!!!
    А Роналду, как я считаю и многие в мире тоже - это лучшая 7-ка всех времён!!!...
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    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 02.09.2021 23:18
    0
    Вот это джентльмены. Я думал 77 будет.)
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    thurman murman
    thurman murman, 02.09.2021 23:15
    +3
    maxno, 02.09.2021 23:08
    наглый уже рональдо пенсионер .
    рекорд 111 голов за зборную, неплохо для пенсионера
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    maxno
    maxno, 02.09.2021 23:08
    -2
    наглый уже рональдо пенсионер .
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