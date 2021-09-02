ОФИЦИАЛЬНО. Назван игровой номер, под которым будет играть Роналду в МЮ

Клуб «Манчестер Юнайтед» официально сообщил, что португальский нападающий Криштиану Роналду будет выступать в английской команде под игровым номером 7.
Ранее под «семеркой» играл уругвайский форвард Эдинсон Кавани, но уступил звездному партнеру и вместо 7-го взял себе игровой номер 21, под которым играет в сборной Уругвая.
Роналду играл под 7-м номером за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы. После перехода в «Реал» Криштиану сначала играл под 9-м номером, но спустя сезон вернул себе 7-ку. В сборной Португалии Роналду выступал под номерами 7, 10, 17.
𝙉𝙤𝙬 it's official 😍— Manchester United (@ManUtd) September 2, 2021
7️⃣ @Cristiano#MUFC | #RonaldoReturns
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А Роналду, как я считаю и многие в мире тоже - это лучшая 7-ка всех времён!!!...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.