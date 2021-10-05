Икарди собрался в конце сезона покинуть ПСЖ

Нападающий Мауро Икарди этим летом намерен покинуть ПСЖ.
Действующий контракт игрока с парижанами рассчитан до 2024 года.
Как отмечает источник, 28-летнего аргентинца хотят купить «Ювентус» и «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что в услугах Икарди заинтересован «Милан».
В этом сезоне Икарди сыграл 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 8 мячей.
Источник — Calciomercato
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