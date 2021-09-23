Милан может подписать бывшего лидера Интера

Мауро Икарди в январе может вернуться в Серию А

  • 23.09.2021 15:28
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Милан может подписать бывшего лидера Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

«Милан» рассматривает кандидатуру форварда ПСЖ Мауро Икарди для усиления атаки во время зимнего трансферного окна. Выйти на рынок «россонери» заставляет травматичность форвардов команды – Златана Ибрагимовича, Оливье Жиру и Пьетро Пеллегри. Зачастую на позиции центрфорварда приходится играть вингеру Анте Ребичу.

Появление в ПСЖ Лионеля Месси может привести к тому, что Икарди будет получать недостаточно игровой практики в парижском клубе и захочет покинуть клуб. При этом «Милан» может отпугнуть высокая зарплата форварда – 7,5 миллиона евро в год.

Ранее Икарди уже выступал в Италии за «Сампдорию» (2011-2013 годы) и «Интер» (2013-2019). В составе «Интера» 28-летний аргентинец дважды становился лучшим бомбардиром Серии А. Сейчас трансферная стоимость форварда оценивается в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Икарди проявляет «Ювентус».

Источник — Calciomercato

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