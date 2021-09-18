Ювентус намерен усилиться Икарди

«Ювентус» намерен усилить линию атаки форвардом ПСЖ Мауро Икарди.

Туринский клуб в ближайшее время продлит контракт с Пауло Дибалой, но уже в следующее трансферное окно попытается купить еще одного форварда.

Трансфер Икарди может обойтись туринскому клубу в 40 млн евро.

В сезоне 2020/21 Мауро сыграл 4 матча за ПСЖ в Лиге 1, забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» также собирается купить Ляказетта.