Ювентус намерен усилиться Икарди

Аргентинский форвард может вернуться в Серию А

  • 18.09.2021 14:00
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Ювентус намерен усилиться Икарди
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» намерен усилить линию атаки форвардом ПСЖ Мауро Икарди.

Туринский клуб в ближайшее время продлит контракт с Пауло Дибалой, но уже в следующее трансферное окно попытается купить еще одного форварда.

Трансфер Икарди может обойтись туринскому клубу в 40 млн евро.

В сезоне 2020/21 Мауро сыграл 4 матча за ПСЖ в Лиге 1, забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» также собирается купить Ляказетта.

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Источник — Calciomercato

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