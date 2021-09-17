Ювентус собирается купить Ляказетта

«Ювентус» хочет усилить свой состав форвардом «Арсенала» Александром Ляказеттом.

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб готов подождать, пока француз не станет свободным агентом в июне (контракт француза истекает летом 2022 года), хотя после неудачного старта сезона в Серии А клуб может захотеть усилиться раньше.

Ранее сообщалось, что Ляказетта хочет купить «Барселона».