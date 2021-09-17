Ювентус собирается купить Ляказетта

«Ювентус» хочет усилить свой состав форвардом «Арсенала» Александром Ляказеттом.
Как сообщает Calciomercato, туринский клуб готов подождать, пока француз не станет свободным агентом в июне (контракт француза истекает летом 2022 года), хотя после неудачного старта сезона в Серии А клуб может захотеть усилиться раньше.
Ранее сообщалось, что Ляказетта хочет купить «Барселона».
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Источник — Calciomercato
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