Барселона следит за Обамеянгом и Ляказеттом

Каталонская «Барселона» наблюдает за двумя форвардами лондонского «Арсенала» — 32-летним Пьером-Эмериком Обамеянгом и 30-летним Александром Ляказеттом.
«Арсенал» хочет избавиться от обоих игроков, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость. «Барселона» может воспользоваться ситуацией, но, чтобы совершить трансфер, ей придется продать кого-то из своих футболистов.
Обамеянг оценивается в €25 миллионов, Ляказетт — в €28 миллионов.
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Источник — Sport.es
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