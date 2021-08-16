Барселона следит за Обамеянгом и Ляказеттом

Каталонская «Барселона» наблюдает за двумя форвардами лондонского «Арсенала» — 32-летним Пьером-Эмериком Обамеянгом и 30-летним Александром Ляказеттом.

«Арсенал» хочет избавиться от обоих игроков, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость. «Барселона» может воспользоваться ситуацией, но, чтобы совершить трансфер, ей придется продать кого-то из своих футболистов.

Обамеянг оценивается в €25 миллионов, Ляказетт — в €28 миллионов.