Барселона следит за Обамеянгом и Ляказеттом

Каталонский клуб может подписать одного из форвардов «Арсенала»

  • 16.08.2021 10:20
  • 412 просмотров
  • 1 комментарий
Барселона следит за Обамеянгом и Ляказеттом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер=Эмерик Обамеянг

Каталонская «Барселона» наблюдает за двумя форвардами лондонского «Арсенала» — 32-летним Пьером-Эмериком Обамеянгом и 30-летним Александром Ляказеттом.

«Арсенал» хочет избавиться от обоих игроков, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость. «Барселона» может воспользоваться ситуацией, но, чтобы совершить трансфер, ей придется продать кого-то из своих футболистов.

Обамеянг оценивается в €25 миллионов, Ляказетт — в €28 миллионов.

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Источник — Sport.es

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Юрченко
    online
      Алексей Юрченко, 16.08.2021 11:04
    0
    А я смотрю Барса верна себе, снова начинают засматриваться куда бы ввалить денег не глядя. Отпустили топ из топов Суареса за копейки чтобы покупать таких же пенсионеров за 30млн, Л - логика. Таких персонажей максимум сводобными агентами подбирать, и то смотреть нужен ли он команде так как у них зп конская.
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