ШАПАРЕНКО: «Предыдущий матч с Финляндией оставил негативные воспоминания»

Хавбек сборной Украины высказался о грядущем противостоянии

  • 05.10.2021 12:07
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ШАПАРЕНКО: «Предыдущий матч с Финляндией оставил негативные воспоминания»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник национальной сборной Украины Николай Шапаренко поделился эмоциями после поздравления с днем ​​рождения в главной команде страны.

На тренировке команды Шапаренко получил футболку с номером 23.

«Было приятно получить памятную футболку, которая останется со мной надолго и будет напоминать об этом сборе. Все желали мне здоровья. Я думаю, это самое главное сейчас.

Нас ожидает игра с финнами на выезде. Это хорошая команда, в которой нужно хорошо подготовиться, изучить ее сильные и слабые стороны. Впереди подготовка к матчу.

Предыдущий поединок с Финляндией оставил негативные воспоминания, поскольку мы доминировали на протяжении всей игры, но соперники забили гол просто из ничего. У нас есть повод исправиться, поэтому работать по максимуму.

Некоторые ребята получили травмы. Желаю им здоровья, чтобы быстрее выздоравливали», - сказал Шапаренко.

Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября наша главная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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