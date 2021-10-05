Азар может продолжить карьеру в Ювентусе

«Ювентус» намерен усилить линию атаки. Как сообщает источник, туринский клуб рассматривает возможность подписать форварда «Реала» Эдена Азара.

«Юве» собирается арендовать Азара на два сезона с возможностью последующего выкупа.

В этом сезоне Азар сыграл 8 матчей за «Реал», отметился лишь одним ассистом.

Напомним, Азар перешел в «Реал» летом 2019 года из «Челси» за 115 миллионов евро. За два года стать полноценным лидером мадридской команды он не смог.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» собирается купить лидера «Лацио».