Азар может продолжить карьеру в Ювентусе

Итальянский клуб готов подписать вингера «Реала»

  • 05.10.2021 11:57
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Азар может продолжить карьеру в Ювентусе
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» намерен усилить линию атаки. Как сообщает источник, туринский клуб рассматривает возможность подписать форварда «Реала» Эдена Азара.

«Юве» собирается арендовать Азара на два сезона с возможностью последующего выкупа.

В этом сезоне Азар сыграл 8 матчей за «Реал», отметился лишь одним ассистом.

Напомним, Азар перешел в «Реал» летом 2019 года из «Челси» за 115 миллионов евро. За два года стать полноценным лидером мадридской команды он не смог.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» собирается купить лидера «Лацио».

 

Источник — Calciomercato

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