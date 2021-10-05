Ювентус собирается купить лидера Лацио

Сергей Милинкович-Савич может покинуть Рим

  • 05.10.2021 05:43
  • 63 просмотра
  • 0 комментариев
Ювентус собирается купить лидера Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» собирается усилить полузащиту игроком «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем.

Как сообщает итальянская пресса, туринский клуб попробует подписать 26-летнего серба в зимнее или в летнее трансферное окно.

«Ювентус» намерен включить в сделку своего полузащитника Уэстона Маккенни.

В этом сезоне Милинкович-Савич провел 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен купить таланта «Арсенала» Сака.

Источник — Calciomercato

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности