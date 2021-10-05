Ювентус собирается купить лидера Лацио

«Ювентус» собирается усилить полузащиту игроком «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем.
Как сообщает итальянская пресса, туринский клуб попробует подписать 26-летнего серба в зимнее или в летнее трансферное окно.
«Ювентус» намерен включить в сделку своего полузащитника Уэстона Маккенни.
В этом сезоне Милинкович-Савич провел 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен купить таланта «Арсенала» Сака.
Источник — Calciomercato
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