Ювентус и Атлетико готовы побороться за Букайо Сака

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака вскоре может покинуть АПЛ.

Как сообщает источник, 20-летнего игрока сборной Англии намерены купить «Атлетико» Мадрид и туринский «Ювентус».

Лондонский клуб не хочет отпускать Сака менее чем за 50 миллионов евро. По оценкам Transfermarkt - трансфер Сака может обойтись в 65 миллионов.

Напомним, что Сака является воспитанником лондонского «Арсенала». В этом сезоне он провел 6 матчей за клуб, забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет купить хавбека «Барселоны» Рики Пуча.