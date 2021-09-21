Ювентус и Атлетико готовы побороться за Букайо Сака

Молодой талант «Арсенала» может покинуть Англию

  • 21.09.2021 11:33
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Ювентус и Атлетико готовы побороться за Букайо Сака
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака вскоре может покинуть АПЛ.

Как сообщает источник, 20-летнего игрока сборной Англии намерены купить «Атлетико» Мадрид и туринский «Ювентус».

Лондонский клуб не хочет отпускать Сака менее чем за 50 миллионов евро. По оценкам Transfermarkt - трансфер Сака может обойтись в 65 миллионов.

Напомним, что Сака является воспитанником лондонского «Арсенала». В этом сезоне он провел 6 матчей за клуб, забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет купить хавбека «Барселоны» Рики Пуча.

Источник — Calciomercato

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