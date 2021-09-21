Арсенал намерен купить талантливого хавбека Барселоны

Лондонский «Арсенал» нацелился на хавбека «Барселоны» Рики Пуча.
Отмечается, что 22-летний игрок должен был покинуть клуб еще летом.
Ожидается, что зимой «Барселона» будет готова рассмотреть предложения по игроку. Главный претендент на футболиста – «Арсенал». Каталонский клуб хочет получить за Пуча минимум 20 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» вскоре подпишет экс-защитника «Тоттенхэма».
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Источник — Fichajes.com
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