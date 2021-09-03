Арсенал подпишет экс-защитника Тоттенхэма

Бывший защитник «Тоттенхэма» Серж Орье переберется в «Арсенал».
Как сообщает Sky Sports, 28-летний футболист является главным кандидатом на смену Эктору Бельерину, который покинул лондонский клуб.
Напомним, что 1 сентября Орье официально покинул «Тоттенхэм» и сейчас является свободным агентом.
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Источник — Sky Sports
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