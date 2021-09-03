Арсенал подпишет экс-защитника Тоттенхэма

Серж Орье переберется в стан главного соперника

  • 03.09.2021 11:24
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Арсенал подпишет экс-защитника Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Тоттенхэма» Серж Орье переберется в «Арсенал».

Как сообщает Sky Sports, 28-летний футболист является главным кандидатом на смену Эктору Бельерину, который покинул лондонский клуб.

Напомним, что 1 сентября Орье официально покинул «Тоттенхэм» и сейчас является свободным агентом.

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Источник — Sky Sports

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