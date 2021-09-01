Тоттенхэм отчислил Орье

«Тоттенхэм» официально объявил о разрыве контракта с защитником Сержем Орье.
28-летний ивуариец и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Орье стал свободным агентом и вскоре сможет найти себе новую команду.
Орье перешел в «Тоттенхэм» с 2017 года из ПСЖ. За это время защитник провел за клуб 110 матчей, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач.
Ранее «Тоттенхэм» подписал бразильского защитника Эмерсона Лейте.
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Источник — ФК Тоттенхэм
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ну это уж никак не отчислили...разорвали контракт будет корректнее...вот Гармаша как-то перевели в молодёжку - вот это отчислили,а тут...
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