Тоттенхэм отчислил Орье

«Тоттенхэм» официально объявил о разрыве контракта с защитником Сержем Орье.

28-летний ивуариец и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Орье стал свободным агентом и вскоре сможет найти себе новую команду.

Орье перешел в «Тоттенхэм» с 2017 года из ПСЖ. За это время защитник провел за клуб 110 матчей, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач.

Ранее «Тоттенхэм» подписал бразильского защитника Эмерсона Лейте.