Тоттенхэм отчислил Орье

Фланговый защитник стал свободным агентом

  • 01.09.2021 10:01
  • 786 просмотров
  • 2 комментария
Тоттенхэм отчислил Орье
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» официально объявил о разрыве контракта с защитником Сержем Орье.

28-летний ивуариец и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Орье стал свободным агентом и вскоре сможет найти себе новую команду.

Орье перешел в «Тоттенхэм» с 2017 года из ПСЖ. За это время защитник провел за клуб 110 матчей, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач.

Ранее «Тоттенхэм» подписал бразильского защитника Эмерсона Лейте.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Тоттенхэм

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    online
    vitaha33, 01.09.2021 10:18
    +1
    Хороший захисник, колись Шахті забивав у Львові
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 01.09.2021 10:06
    -3
    "28-летний ивуариец и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию"
    ну это уж никак не отчислили...разорвали контракт будет корректнее...вот Гармаша как-то перевели в молодёжку - вот это отчислили,а тут...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности