ВИДЕО. Отбор века! Как Родри спас ворота МанСити в матче с Ливерпулем

В поединке 7-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2).

Матч мог закончиться для «горожан» куда хуже, если бы в одном из игровых эпизодов Родри в героическом подкате не заблокировал удар Фабиньо, который был готов расстрелять ворота с нескольких метров.

«Великолепный отбор! Отбор века от Родри! Это не менее круто, чем гол!», — не скрывал эмоций комментатор.