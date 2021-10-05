ВИДЕО. Отбор века! Как Родри спас ворота МанСити в матче с Ливерпулем

В поединке 7-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2).
Матч мог закончиться для «горожан» куда хуже, если бы в одном из игровых эпизодов Родри в героическом подкате не заблокировал удар Фабиньо, который был готов расстрелять ворота с нескольких метров.
«Великолепный отбор! Отбор века от Родри! Это не менее круто, чем гол!», — не скрывал эмоций комментатор.
Источник — ФК Манчестер Сити
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.