ВИДЕО. Отбор века! Как Родри спас ворота МанСити в матче с Ливерпулем

Футболист «горожан» чудом не дал забить Фабиньо

  • 05.10.2021 11:47
  • 218 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Отбор века! Как Родри спас ворота МанСити в матче с Ливерпулем
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 7-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2).

Матч мог закончиться для «горожан» куда хуже, если бы в одном из игровых эпизодов Родри в героическом подкате не заблокировал удар Фабиньо, который был готов расстрелять ворота с нескольких метров.

«Великолепный отбор! Отбор века от Родри! Это не менее круто, чем гол!», — не скрывал эмоций комментатор.

Источник — ФК Манчестер Сити

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Pixelman
    online
    Pixelman, 05.10.2021 12:09
    0
    Отбор века? Ох и заголовки
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