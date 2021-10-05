Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не думаю, что игрокам Днепра-1 помешало качество поля»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал минимальную победу «Днепра-1» над «Львовом» (1:0) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.
«Игроки «Днепра-1» могут начать сетовать на плохое качество поля. Не думаю, что качество поля помешало футболистам показать свою технику», - сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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