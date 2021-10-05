ЦЫГАНЫК: «После 0:5 от Баварии в раздевалке Динамо стены ходуном ходили»

Мирча Луческу устроил серьезный разнос команде

  • 05.10.2021 11:17
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ЦЫГАНЫК: «После 0:5 от Баварии в раздевалке Динамо стены ходуном ходили»
© fcdynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Киевское «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Баварии» (0:5) в матче второго тура Лиги чемпионов. Как сообщил журналист Игорь Цыганык, главный тренер украинской команды Мирча Луческу дал серьезного нагоняя команде после этого матча.

«После игры с «Баварией» в раздевалке был такой разнос. Луческу делал такой разгон футболистам своей команды, что вы просто не представляете. Стены ходуном ходили. Сразу по возвращении из Мюнхена вся команда поехала на базу: теория, тренировки и это дало свои плоды. Где-то Луческу достучался. Футболисты сыграли не так ярко как хотелось бы, чтобы играло «Динамо», но команда сыграла организованно.

Опять же, травма Траоре очень помогла «Динамо». Я считаю, что был бы на поле Траоре, то в те полчаса, когда «Динамо» начало подсаживаться во втором тайме, «Шахтер» бы обязательно забил. Здесь нужно сказать об удаче «Динамо»», - сказал Цыганык.

Напомним, что в 10-м туре УПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» (0:0).

Источник — 1927.kiev.ua

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