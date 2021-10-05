Николай МАТВИЕНКО: «Динамо учло ошибки матча за Суперкубок»

Защитник «Шахтера»​ – о ничьей с киевлянами

  • 05.10.2021 10:36
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Николай МАТВИЕНКО: «Динамо учло ошибки матча за Суперкубок»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал ничью с киевским «Динамо» (0:0) в 10-м туре чемпионата Украины.

– По количеству ударов матч получился равным. Как считаешь, у кого было преимущество?
– Мы больше вели игру. Так и предполагалось, ведь «Динамо» впереди на три очка и им было невыгодно бежать куда-то и забивать любой ценой. Поэтому они больше действовали от обороны. 

– Согласен, что «Шахтеру» не хватило реализации, не было футболиста, который бы замыкал последнюю передачу, как это до травмы делал Лассина Траоре?  
– Конечно! К сожалению, Траоре выбыл на длительный срок, и нам всем его не хватает. Желаем ему скорейшего выздоровления и будем ждать возвращения. 

– Чем отличался этот поединок от Суперкубка и удалось ли выполнить установку Роберто Де Дзерби?
– Нужно посмотреть игру со стороны. Думаю, «Динамо» учло ошибки того матча и сыграло более сконцентрированно. 

– Во втором тайме киевляне создали опасный момент после штрафного, когда Пятов отбил удар Цыганкова. Неожиданно получилось?
– Да, разберем тот момент, потому что тренеры акцентировали на том, чтобы мы всегда сосредотачивались на мяче и дорабатывали до конца. Видимо, кто-то сыграл невнимательно.

– В этот раз обе команды, казалось, были чуть осторожнее, нежели в Суперкубке…
– Возможно, и так. Дистанция длинная, все еще впереди.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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