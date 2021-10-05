Экс-защитник Десны подписал контракт с клубом из Румынии

22-летний румынский защитник Константин Дима перешел в румынский клуб УТА из города Арад.
Трансфер состоялся на правах свободного агента. Срок действия контракта – два года.
Напомним, что с января по июль нынешнего года Дима являлся футболистом черниговской «Десны», которая, по неофициальной информации, заплатила за его переход «Астре» порядка 100 тысяч евро, однако затем огласила о расторжении контракта с защитником.
Источник — ФК Ута Арад
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